Gonzales objavio širi spisak rukometaša Srbije – evo ko ide na meč protiv Litvanije

Selektor muške rukometne reprezentacije Srbije Raul Gonzales saopštio je širi spisak igrača za mečeve protiv Litvanije u kvalifikacijama za plasman na Svetsko prvenstvo, koje će biti održano od 13. do 31. januara u Nemačkoj, objavio je danas RSS.

Prvi meč između Srbije i Litvanije biće odigran 19. marta u Nišu, dok je revanš duel na programu tri dana kasnije u Uteni.

Bolji iz duela između Srbije i Litvanije igraće u glavnom baražu za plasman na SP protiv Mađarske.

Ovi mečevi su na programu sredinom maja.

Na spisku se nalaze: golmani: Vladimir Cupara (Bukurešt), Kosta Dizdar (Vojvodina), Andrej Trnavac (Partizan), Luka Krivokapić (Granoljers), Dejan Milosavljev (Berlin), Milan Bomaštar (Kretej); leva krila: Vanja Ilić (Šartr), Mladen Šotić (Partizan), Marko Srdanović (Vojvodina), Filip Milovanović (Metaloplastika); desna krila: Mateja Dodić (Zagreb), Vukašin Vorkapić (Vardar), Aleksa Tufegdžić (Zagreb), Darko Đukić (Ohrid), Milija Papović (Metaloplastika): pivotmeni: Marko Jevtić (Bidasoa), Ivan Mićić (Partizan), Luka Rogan (Lajpcig), Dragan Pešmalbek (Vesprem), Mijajlo Marsenić (Berlin), Marko Tasić (Dinamo); bekovi: Miloš Kos (Erlagen), Vukašin Antonijević (Ajzenah), Brana Mirković (Metaloplastika), Uroš Borzaš (Alkaloid), Uroš Kojadinović (Tuluz), Aljoša Damjanović (Partizan), Lazar Kukić (Seged), Uroš Mitrović (Vardar), Jovica Nikolić (Seged), Nikola Zečević (Partizan), Veljko Popović (Partizan), Stefan Dodić (Vesprem), Vojin Čabrilo (Vojvodina), Nikola Crnoglavac (Partizan).

Zajecaronline/tanjug

