„GDE VAM JE OBRAZ, GOSPODO?“ Lukas posle NAPADA NA NJEGA: Pripadnost svom narodu sam pokazao milion puta, ali ne pravim nikakve razlike među ljudima!

„GDE VAM JE OBRAZ, GOSPODO?“

Muzička zvezda Aca Lukas bio je i ovoga puta jasan putem društvene mreže Titkok, a oglasio se povodom aktuelne teme.

Fotografija sa Naserom Orićem podigla je buru u javnosti bez velike potebe, a Lukas se, nakon što je objasnio da nije ni znao ko je Naser, obratio hejterima i dušebrižnicima.

„Mada nisam hteo da polemišem sa ovim hejterima koji me sada zdušno pljuju na društvenim mrežama, samo ću nešto da kažem. Vidite, pola Beograda, Srbije, Republike Srpske se druži sa Naserom Orićem. Čuje se sa njim telefonom, rade poslove. Nemam generalno ništa protiv toga, jer posle toliko godina treba život da ide dalje… Svi smo negde okolo, treba da se živi“, počeo je Lukas.

„Ali masa istih koji to rade skočila je sada meni na kičmu i zbog te slike jedne… A ja znam koji su ti… Neću da govorim jer to nije u opisu mog karaktera. Nisam baba, ja imam obraz. Pripadnost svom narodu sam pokazao jedno milion puta do sad. Isto tako sam pokazao da ne mrzim nikoga. Pogotovo ne pravim razliku među ljudima po nacionalnosti i po boji kože. Ili po bilo čemu, veroispovesti itd… A vi koji glumite lažne patriote, sada ste našli mene da pljujete? Prvo ću da vam kažem – moj obraz, evo ga. U svakom slučaju, čist kao suza. Gde vam je obraz, ‘gospodo‘?“, zaključio je Aca.

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

