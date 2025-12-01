Aca Lukas se izvinio svima koji su povređeni njegovim nepoznavanjem ljudi i dodao: Samo Dodik neka ne priča o kredibilitetu jer ga nema!

Aca Lukas, oglasio se nakon zabrane nastupa i oglašavanja Milorada Dodika koji je pomenuo kredibilitet muzičke zvezde.

Nakon što je rekao da je pomogao Dodiku, a on mu vratio na ružan način, Lukas je želeo da istakne još dve stvari. Prva je vezana za fotografiju sa Naserom Orićem, a druga o Lukasovom navodno izgubljenom kredibilitetu.

„Da dodam još nešto jako bitno. Ako sam kriv što sam seo za sto, jesam. Izvinjavam se svakome ako sam povredio bilo čije osećanje, na nacionalnom ili ličnom nivou. Krivica je u tome što nisam pitao sa kim sedim. Tu mi je bio jedan prijatelj, koga znam odranije. Verovatno ne bih, tačnije sigurno ne bi seo da sam znao„, rekao je Aca putem društvenih mreža.

Lukas je i imao više nego spreman odgovor na Dodikove reči.

„A da li je to razlog da neko zbog toga priča da sam ja izgubio kredibilitet da nastupam u Republici Srpskoj pred narodom tamo? Pored svega što sam učinio za te ljude. Mislim na Milorada Dodika i njegovu okolinu. Pored svega što sam poslednjih godina učinio za njih, da li je razlog da se kaže da sam izgubio kredibilitet? Pa nisam baš siguran. Isto tako, nisam ni siguran da li je dotičnom gospodinu Dodiku baš pametno da uopšte upotrebljava reč kredibilitet. I da podseća ljude na svoj kredibilitet„, poentirao je Lukas.

