Fudbalska euforija: Engleski navijači u centru Beograda

Navijači fudbalske reprezentacije Engleske okupljaju se u centru Beograda pred večerašnju utakmicu protiv Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Engleska će imati podršku od 2.500 navijača, a sve ulaznice za utakmicu na stadionu “Rajko Mitić” su rasprodate.

Fudbaleri Srbije i Engleske igraće večeras od 20.45 časova u utakmicu grupe K kvalifikacija za Svetsko prvenstvo. U drugom meču grupe K sastaće se Albanija i Letonija u Tirani od 20.45 sati.

Fudbalska euforija!

Engleska je prva na tabeli grupe K sa 12 bodova iz četiri utakmice, a Srbija je na drugoj poziciji sa sedam bodova posle tri odigrana meča.

Albanija ima pet bodova iz četiri utakmice, Letonija ima bod manje iz isto toliko mečeva, dok je Andora bez bodova posle pet odigranih duela.

Plasman na Svetsko prvenstvo obezbediće najbolja reprezentacija u grupi, dok će drugoplasirana selekcija igrati u baražu.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

