FUDBALSKA BOMBA! Dušan Tadić ima novi klub?!
Nakon brojnih spekulacija i povezivanjima sa mnogim klubovima, Tadić je blizu potpisa za Al Vahdu iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, saznaje i prenosi „Meridian sport“.
Pomenuti portal navodi da će Tadić potpisati ugovor na godinu dana, uz opciju produžetka na još jednu godinu.
Dušan Tadić je na kraju sezone, nakon isteka ugovora, napustio Fenerbahče i tada je krenula saga oko njegove naredne destinacije.
Pominjali su se brojni klubovi, a među njima i Crvena zvezda, koja je bila ozbiljan kandidat u celoj priči.
Na kraju, navijači srpskog šampiona nisu dočekali još jedan ogroman dolazak (nakon Marka Arnautovića), a Tadić se, sudeći po najnovijim informacijama okrenuo prema istoku.
Jedno je sigurno, ako Tadić potpiše sa Al Vahduom, obezbediće sebi ozbiljnu zaradu.
Zajecaronline.com/Hypetv/meridiansport/N.B.
