Fudbaleri Timoka pobedom protiv Nemaca najavili start sezone

Fudbaleri Timoka nadigrali su ekipu nemačkog Jagstela u poslednjoj pripremnoj utakmici u Ohridu rezultatom 4:1 (2:1).

Prijateljski susret je baš kao i prethodne provere u najvećem makedonskom turističkom centru odigran u petak 27. februara na veštačkom terenu Sportskog centra „Biljanini izvori“.

Bila je ovo poslednja provera Timoka pred start šampionata i ujedno generalna proba za sve što predstoji tokom prolećnog dela sezone. Strateg zaječarskog srpskoligaša Milan Ćirić, opredelio se za sledećih 11 fudbalera: Alen Hatunić, Đorđe Đorđević, Vukašin Jovanović, Aleksandar Stevanović, Andrija Ćurčić, Jovan Rosić, Luka Protić, Bogdan Stojanović, Uroš Nikolić (kapiten), Aleksa Kostić – Milutinović i Bogdan Stamenković.

Prvenstvo na srpskoligaškom „Istoku“ nastavlja se u subotu 7. marta kada fudbaleri Timoka gostuju u Paraćinu. Rival je ekipa Jedinstva, a utakmica je na programu od 15 sati.

