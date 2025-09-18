FIBA: Reprezentacija Srbije pala za jedno mesto

Reprezentacija Srbije pala je za jedno mesto i sad je treća na danas objavljenoj rang listi Svetske košarkaške federacije (FIBA).

Srbija sad ima 761.8 bodova i pala je za jedno mesto posle lošeg izdanja na Evropskom prvenstvu gde je eliminisana već u osmini finala od Finske.

Sjedinjene Američke države su i dalje neprikosnoveno prve sa 845.8 bodova. Novi evropski prvaci Nemci su skočili sa trećeg na drugo mesto i sad imaju 765.9 bodova.

Francuska je uprkos ranoj eliminaciji sa Evrobasketa od Gruzije u osmini finala ostala četvrta sa 756.5 bodova. Kanada je peta sa 753.1 bodom, Australija šesta sa 740.2 boda, dok je Španija posle debakla i eliminacije posle grupne faze Evrobasketa pala sa petog na sedmo mesto i sad ima 720.3 boda.

Osma je Argentina sa 708.3 boda, deveta Litvanija sa 702.5 bodova, a deseti Brazil, koji je skočio za dva mesta posle osvajanja FIBA AmeriKupa i sad ima 699.4 boda.

Najveći skok na FIBA rang listi napravila je Turska koja je zahvaljujući plasmanu u finale Evrobasketa skočila sa 27. na 12. mesto.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

