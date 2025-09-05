Evo zašto sve više ljudi u Srbiji drži lovorov list u kupatilu!

Lovorov list najčešće se koristi u kuvanju kako bi jelima dao poseban ukus i aromu. Dostupan je i u obliku celih listova i u prahu. Važno je napomenuti da se lovor dodaje jelima umereno, kako ne bi postala gorka, i da se celi listovi nakon kuvanja uklone i bace.

Medicinska svojstva lovora

Pored kulinarske upotrebe, lovor ima i lekovita svojstva: antiseptik, protivupalno dejstvo i analgeziju. Takođe, tinkture od lovora koriste se za jačanje imuniteta, borbu protiv virusa, smanjenje kašlja i osvežavanje daha.

Evo zašto sve više ljudi u Srbiji drži lovorov list u kupatilu!

Eliminisanje neprijatnih mirisa u toaletu

Ako se stalno suočavate sa neprijatnim mirisima iz toaleta, uključujući kanalizacione, postoji rešenje. Zapalite lovorov list na tanjiru i pustite da gori u toaletu nekoliko minuta. Obavezno se pridržavajte svih mera bezbednosti pri paljenju vatre i radite to što pažljivije, kako bi list polako sagoreo, a ne izgoreo u potpunosti. Baš kao kod aromatičnih štapića, osetićete kako miris nestaje iz toaleta.

Naravno, postoji i bezbedniji način upotrebe lovora u toaletu. Uzmite listove i pomešajte ih sa drugim suvih biljkama. Stavite ih u platnenu vrećicu i postavite na policu u toaletu.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…