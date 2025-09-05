Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Evo zašto sve više ljudi u Srbiji drži lovorov list u kupatilu!

05.09.2025.
foto: Pinterest

Evo zašto sve više ljudi u Srbiji drži lovorov list u kupatilu!

Lovorov list najčešće se koristi u kuvanju kako bi jelima dao poseban ukus i aromu. Dostupan je i u obliku celih listova i u prahu. Važno je napomenuti da se lovor dodaje jelima umereno, kako ne bi postala gorka, i da se celi listovi nakon kuvanja uklone i bace.

Medicinska svojstva lovora

Pored kulinarske upotrebe, lovor ima i lekovita svojstva: antiseptik, protivupalno dejstvo i analgeziju. Takođe, tinkture od lovora koriste se za jačanje imuniteta, borbu protiv virusa, smanjenje kašlja i osvežavanje daha.

Evo zašto sve više ljudi u Srbiji drži lovorov list u kupatilu!

foto: Pinterest

Eliminisanje neprijatnih mirisa u toaletu

Ako se stalno suočavate sa neprijatnim mirisima iz toaleta, uključujući kanalizacione, postoji rešenje. Zapalite lovorov list na tanjiru i pustite da gori u toaletu nekoliko minuta. Obavezno se pridržavajte svih mera bezbednosti pri paljenju vatre i radite to što pažljivije, kako bi list polako sagoreo, a ne izgoreo u potpunosti. Baš kao kod aromatičnih štapića, osetićete kako miris nestaje iz toaleta.

Naravno, postoji i bezbedniji način upotrebe lovora u toaletu. Uzmite listove i pomešajte ih sa drugim suvih biljkama. Stavite ih u platnenu vrećicu i postavite na policu u toaletu.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: Hype TV

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar