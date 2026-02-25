EVO KO DOBIJA NOVAC: Uskoro počinje isplata!

Isplata penzija za februar 2026. godine počinje 3. marta i trajaće do 10. marta, prema rasporedu koji važi za sve kategorije korisnika.

Prvi će novac dobiti penzioneri iz kategorije samostalnih delatnosti, čime zvanično startuje martovski ciklus isplate.

Ko dobija penziju 4. marta?

Već 4. marta isplata počinje za penzionere iz kategorije poljoprivredni i vojni. Tog dana novac će biti uplaćen na tekuće račune, dok će istog datuma krenuti i isplata na kućne adrese, kao i putem šaltera pošta.

Penzioneri iz kategorije zaposleni novac će dobiti 9. marta na kućne adrese i šalterima pošta, dok je 10. mart predviđen za uplatu na tekuće račune.

Istog dana, 10. marta, isplata je planirana i za penzionere iz kategorije Republike bivše SFRJ, piše Blic Biznis.

Isplata se sprovodi prema ustaljenom rasporedu, a penzionerima se savetuje da prate tačne datume u zavisnosti od kategorije i načina primanja penzije (račun, pošta ili kućna dostava).

Zajecaronline/Bizportal.rs/ N.B.

