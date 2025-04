EVO KAKO DA OFARBATE JAJA POMOĆU ALUMINIJUMSKE FOLIJE! Ova jednostavna tehnika zaludela je domaćice!

Tehnika za farbanje jaja je mnogo, a jedna od najlakših je farbanje jaja aluminijumskom folijom, jer bez muke možete napraviti pravo umetničko delo.

Ključ je u tome da pre bojenja umotate jaje u aluminijumsku foliju kako biste dobili zanimljivu šaru nejednako obojenu.

Za farbanje jaja u aluminijumskoj foliji potrebno vam je:

aluminijumska folija

boja za jaja

malo sirćeta

jaja

Postupak:

Predlažemo da prvo izbelite jaja u vodi i sirćetu pre kuvanja. Kada su jaja spremna, možete započeti ovaj jednostavni postupak. Blago zgužvajte aluminijumsku foliju, pa je ispravite, a zatim nakapajte boju prethodno razmućenu u sirćetu i vodu po uputstvu. Umotajte dobro kuvana jaja u foliju, pa ostavite da odstoji oko pola sata. Nakon što izvadite jaja, odmotajte foliju.

