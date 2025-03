EKSKLUZIVNO! MINISTAR MEMIĆ PRVI PUT PROGOVORIO O ŽIVOTNOJ BORBI!

Ministar turizma i omladine Husein Memić prvi put je na Hype televiziji progovorio o paklenoj borbi za život supruge. U svojoj dirljivoj ispovesti na Bajram, ministar je spomenuo i kako je došlo do toga da upravo on pokrene veliku akciju, pomoć deci oboleloj od šećera.

– Krenuću od istine. Ja sam u to krenuo kada je moje dete obolelo pre dve i po godine, a ja sam nakon tog saznanja mesec ili dva postao ministar. Pre toga sam oko tri sata čekao u redu u Kraljevu da nas pregleda doktor. Nakon toga sam pitao svoju suprugu, znajući da je to odricanje, da mi je dete bolesno… Moja supruga najveći teret nosi i dan danas. Rekla mi je tada prihvati ministarsku poziciju jer ti tamo ideš da se boriš, ali ne samo za svog sina, nego i za svu drugu decu. Za nepune dve godine najviše sam ponosan na to što smo uspeli da uradimo i da promenimo velike stvari kada su u pitanju deca obolela od dijabetisa – rekao je ministar na Hype TV.

Govorio je i o bolesti supruge.

– Ona sada ima svoju bolest, nažalost. Evo prvi put o tome pričam i to baš kod vas, a to je nešto što je okupiralo moju porodicu. Ona je jaka žena i izguraće ona to. Njeno zdravstveno stanje ide na bolje. Ona boluje od karcinoma dojke. To sam saznao kada sam krenuo na Hadž u avionu. Teška je sutuacija, teška borba za nas. Sada je počela da prima jednu inovativnu terapiju. Nadam se uz Božiju i Alahovu pomoć da ćemo izgurati i to – dodao je Memić.

Pogledajte emisiju, kao i gostovanje ministra:

