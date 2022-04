eFiskalizacija – “GALEB” fiskalni uređaji

Lider na tržištu i najveći srpski proizvođač fiskalnih uređaja, Kompanija “Galeb” iz Šapca, pripremila je široku paletu proizvoda za aktuelnu eFiskalizaciju. “Galebovi” uređaji su zasnovani na android platformi koju nose moćni uređaji. Takođe, u svim uređajima je instalirana Galeb miniERP maloprodajna aplikacija koja, pored osnovnih, ima i napredne funkcije, pa tako u fiskalnoj kasi možete voditi robno ili magacinsko poslovanje.

GALEB N910 Pro – Prvi sertifikovani android u Srbiji

Zasnovan na moćnoj android 10 platformi, GALEB N910 Pro je pravo “malo” čudo od uređaja. Sa integrisanim LPFR-om (lokalnim procesorom fiskalnih računa), barkod čitačem, integrisanim termalnim printerom i čitačem svih vrsta platnih kartica, ovaj uređaj predstavlja ALL IN ONE, odnosno sve što vam je potrebno za fiskalizaciju na jednom mestu. I zato je rad na ovom uređaju izuzetno lak. Preporučuje se za sve vrste poslovanja gde ne postoji veliki broj artikala, odnosno, usluga.

GALEB N910 Pro, prvi sertifikovani android fiskalni uređaj na srspkom tržištu, je opremljen GALEB miniERP maloprodajnom aplikacijom koja je najsveobuhvatnija na srpskom tržištu.

Da rezimiramo, GALEB N910 Pro je zamena za nekadašnju GALEB GP-100 kasu. Uz odličan softver možete pratiti kompletan rad objekta, po smenama, danima, mesecima i raznim periodima koje sami možete definisati. U drugoj polovini aprila biće omogućena i aktivacija kase za kartična plaćanja.

GALEB miniERP maloprodajna aplikacija

Pored standardne funkcije, evidentiranja prometa, ova aplikacija nudi i robno i magacinsko poslovanje. To znači da u svakom trenutku možete pratiti stanje zaliha robe u samom objektu i magacinu. Takođe, i popis je značajno olakšan poslovanjem preko ove aplikacije.

Izdavanje avansnih računa, predračuna sa automatskim povezivanjem kada se transakcija završi je posebna prednost GALEB miniERP-a. Ova kasa može biti prenosna te je zbog toga preporučujemo i majstorima i zantalijama, ali i prodavcima na terenu.

Tu je i GALEB-ova tehnička i servisna podrška 24/7. Pripremljeno je 30 mobilnih ekipa, a u call centru je stacionirano još 20 zaposlenih. Sve ovo ne računajući Poslovne centre u Novom Beogradu, Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Čačku, Nišu i Šapcu. Mreža distributera i servisera sa Galebovim zaposlenima pokriva kompletnu Srbiju od njene najsevernije do najjužnije tačke. Tradicija u fiskalizaciji duga skoro 20 godina i liderska pozicija dovoljan su pokazatelj da je saradnja sa Galebom siguran potez.

GALEB ME-51 – PRVI SERTIFIKOVANI HARDVERSKI LPFR

Lokalni procesor fiskalnih računa je nazaobilazni deo nove fiskalizacije. Fiskalne kase ga, uglavnom, imaju integrisanog, dok korisnici sertifikovanih softvera (ESIR-a) moraju da se odluče da li će raditi preko hardverskog ili softverskog LPFR-a.

Ovaj uređaj je namenjen za komunikaciju sa bezbednosnim elementom, ESIR terminalom i, konačno, sa serverom Poreske uprave. U sebi poseduje integrisani čitač bezbednosnog elementa i korisnik, kada poveže sve kako treba i izda prvi račun, smatra se fiskalizovanim po novom sistemu. Kompanija Galeb je na tržište izbacila sertifikovani hardverski LPFR ME-51. Urađen na LINUX platformi, sa moćnim performansama pružiće korisnicima lagodan rad u novom fiskalnom okruženju. Sigurnosni element za rad LPFR-a je formata 2FF, odnosno, SIM kartice.

Dakle, kompletna komiunikacija fiskalnog okruženja – softvera, bezbednosnog elementa i servera Poreske uprave odvija se preko ovogo uređaja. Stabilniji je i pouzdaniji od softverskog jer se ne nalazi na nekom serveru ili Cloudu, nego u prostoru korisnika.

USKORO – GALEB GE 10 BOX

Tokom aprila, na tržištu će se pojaviti i novi GALEB GE 10 BOX. Reč je o 10-toinčnom touchscreen uređaju, a sa njim u paketu dolazi i čitač bezbednosnog elementa i termalni printer. Kompletan displej je zaštićen gorila glass staklom koji je praktično nemoguće oštetiti. Galeb GE 10 BOX pokreće Android 10 operativni sistem, a sam uređaj je dovoljno brz i operativan da ćete uživati u radu sa njim.

GALEB CPOS X5 – SPOJ LEPOTE I UŽIVANJA U RADU

Do kraja juna ove godine, na tržištu će se naći i GALEB CPOS X5. Ova “lepotica” sa dva displeja od 15,6 i 10,1 inča dominiraće Vašim poslovnim prostorom. U sebi oma integrisan termalni printer i dovoljno priključaka za dodatnu opremu (bar-kod skener, POS terminal i sl.).

Za više informacija obratite se Galebovom call centru 088 111 123 (besplatan poziv) ili posetite internet stranicu posvećenu isključivo fiskalizaciji – efiskalizovan.rs.

STARI PARTNER – NOVA KASA!

GALEB