DVOJICA MALOLETNIKA OSUMNJIČENA ZA KRAĐU RAČUNARSKE OPREME IZ ŠKOLE U BORU

Operativnim pristupom, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru su rasvetlili tešku krađu. I, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, podneta je krivična prijava u redovnom postupku protiv sedamnaestogodišnjaka i šesnaestogodišnjaka, osumnjičenih da su počinili ovo krivično delo.

Oni se sumnjiče da su, u periodu od 14. do 17. marta, iz jedne osnovne škole u koju su ušli kroz prozor, ukrali dva laptopa, monitor, projektor i dva štampača čija se vrednost procenjuje na više od 100.000 dinara.

Policija je pronašla oba laptopa, monitor, projektor i jedan štampač i vratila ih školi.

