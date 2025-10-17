Dva znaka od 20. oktobra neočekivano dolaze do novca i rešavaju dugove!

Od 20. oktobra zvezde šalju posebno povoljan talas energija koji donosi finansijsko olakšanje za dva astro znaka.

Ovo je period kada se konačno mogu rešiti dugova, primiti zaostale uplate ili dobiti neočekivane prilike za dodatnu zaradu.

Prvi znak koji će osetiti olakšanje su Blizanci.

Vaša energija je sada u usponu, a zahvaljujući kreativnim idejama i sposobnosti da pronađete praktična rešenja, dolaze neočekivani finansijski dobici. Možda će vas novac iznenaditi kroz neplanirane honorare, poklone ili priliku za povećanje prihoda. Ovo je idealan trenutak da razmislite o investicijama ili pametno uložite ono što stigne.

Drugi znak koji očekuje finansijsko olakšanje su Devica.

Ako ste dugo brinuli o dugovima ili odlagali račune, zvezde kažu da je kraj tog perioda blizu. Neočekivani priliv novca može doći preko prijatelja, porodice ili čak davno zaboravljene obaveze koja vam je vraćena. Ovo je vreme kada će vaša disciplina i strpljenje konačno biti nagrađeni.

