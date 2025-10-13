Dva zemljotresa pogodila Srbiju!

Zemljotres jačine 1.6 stepena Rihtera pogodio je rano jutros okolinu Bajine bašte. Dok je drugi potres bio sinoć par minuta nakon ponoći i okolini Valjeva.

Prema podacima sa sajta Republičkog seizmološkog zavoda Srbije, potres se dogodio u 6.17 časova u mestu Brezovice, kako se može videti i na mapama.

Takođe, sinoć 11 minuta posle ponoći treslo se tlo malo severnije, u blizini Valjeva, a koordinate zemljotresa iznosile su 44°13’12.0″N 19°46’12.0″E.

Intenzitet potresa u 00.11 časova iznosio je takođe 1,6 stepena Rihterove skale.

Potresi te jačine retko kad dovedu do povreda ili nanesu štetu.

Zajecaronline/Hypetv/srbijadanas/N.B.

