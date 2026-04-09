Dva teatra udružila snage: Potpisan protokol o saradnji

U foajeu zaječarskog teatra danas je, u okviru pratećeg programa 9. Festivala malih pozorišnih formi, potpisan protokol o saradnji između Kruševačkog pozorišta i Narodnog pozorišta Timočke Krajine „Zoran Radmilović“.

Protokol su potpisali direktori ova dva teatra, Branislav Nedić i Vladimir Đuričić.

Cilj potpisanog dokumenta je da dodatno unapredi i učvrsti već veoma dobru saradnju.

Kruševačko pozorište prvo je ponudilo svoj prostor za pripremu i izvođenje predstava zaječarskom teatru, nakon što je odlukom nadležnih organa, iz bezbednosnih razloga, zabranjeno korišćenje sale u pozorištu „Zoran Radmilović“.

Zajecaronline/Pozorište ”Zoran Radmilović”/ N.B.

