DRUGI UPISNI ROK NA TEHNIČKOM FAKULTETU U BORU TRAJE DO 3. SEPTEMBRA

02.09.2025.
Na Tehničkom fakultetu u Boru Univerziteta u Beogradu, prijave za drugi upisni rok traju do 3. septembra, dok su prijemni ispiti zakazani za 8. septembar.

U prvom upisnom roku na tom fakultetu upisalo se 76 studenata.

Fakultet raspolaže sa 200 mesta na četiri odseka, a nakon prvog upisnog roka slobodno je još 124 mesta.
Na odseku inženjerskog menadžmenta slobodno je 63 budžetska mesta, na tehnološkom 31, na rudarstvu 19, a na metalurgiji 15.
Na Tehničkom fakultetu u akademskoj 2025/2026. godini ima ukupno 240 akreditovanih mesta na osnovnim studijama, od kojih je 200 na budžetu, dok je preostalih 40 za samofinansirajuće studente.
