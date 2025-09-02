DRUGI UPISNI ROK NA TEHNIČKOM FAKULTETU U BORU TRAJE DO 3. SEPTEMBRA

Na Tehničkom fakultetu u Boru Univerziteta u Beogradu, prijave za drugi upisni rok traju do 3. septembra, dok su prijemni ispiti zakazani za 8. septembar.

U prvom upisnom roku na tom fakultetu upisalo se 76 studenata.

Fakultet raspolaže sa 200 mesta na četiri odseka, a nakon prvog upisnog roka slobodno je još 124 mesta.

Na odseku inženjerskog menadžmenta slobodno je 63 budžetska mesta, na tehnološkom 31, na rudarstvu 19, a na metalurgiji 15.

Na Tehničkom fakultetu u akademskoj 2025/2026. godini ima ukupno 240 akreditovanih mesta na osnovnim studijama, od kojih je 200 na budžetu, dok je preostalih 40 za samofinansirajuće studente.

Zajecaronline/tvkladovo.rs/N.B