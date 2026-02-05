DRAGANA MIRKOVIĆ I ACA LUKAS ĆE POKORITI FRANKFURT! Dve legende udružuju GLASOVE, ostalo je samo još dva DANA DO SPEKTAKLA!

Stadthalle Offenbach postaje epicentar balkanske muzike ovog 7. februara 2026. godine, jer na jednoj sceni nastupaju dve muzičke ikone Aca Lukas i Dragana Mirković!

Očekuje vas nezaboravan spektakl koji spaja decenije hitova, emocija i prepoznatljive energije. Ovo nije samo koncert ovo je susret dva muzička univerzuma koja su godinama oblikovala regionalnu scenu.

Aca Lukas, poznat po nastupima punim strasti, energije i ritma, i Dragana Mirković, sa svojim bezvremenskim baladama, elegancijom i emocijama, obećavaju veče koje će ostati urezano u sećanju.

Ulaznice su već u prodaji i mogu se nabaviti putem zvaničnog sajta: music-elite-event-frankfurt.com.

Interesovanje je ogromno, stoga ne čekajte poslednji trenutak – obezbedite svoju kartu na vreme, ostalo je samo još dva dana do velikog sprektakla!

Zajecaronline/Hypetv.rs

