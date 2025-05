“DOMAĆINSKI ZA ZAJEČAR!” Dr Nenad Ristović!

Grupa građana „Domaćinski za Zaječar“ koju vodi infektolog Nenad Ristović predala je listu za predstojeće lokalne izbore u Zaječaru koji se održavaju 8. juna!

“Put od drvene tablice i krede u ruci prvaka do ajfona u današnje vreme nije bio tako dug. Naš plan je da uspomoć ljudi koji obrazuju decu uvedemo one obrazovne profile koji će omogućiti đacima sticanje novih znanja i veština. Razvoj IT centara, kampusa ili razvojnih centara su perspektiva kako za mlade tako i za privredu. Zato 8. juna zaokružite broj 4, Dr Nenad Ristović Domaćinsi za Zaječar”.

Dr Nenad Ristović je za Zajecaronline govorio:

Od kampanje očekujemo da plasiramo i da pokažemo građanima šta su naše ideje, šta su ciljevi i da to želimo da sprovedemo sa građanima Zaječara. Naš jedini cilj je da građani Zaječara žive bolje u narednom periodu. Istočna Srbija i sam grad Zaječar je u jednom periodu depopulacije, smanjenja rađanja, veliki broj ljudi napušta i odlazi. Mi želimo da damo program koji može da zadrži mlade ovde. Da omogućimo razvoj i život svih nas jer smo svi ovde upućeni jedni na druge.

ZajecarOnline/J.V.

