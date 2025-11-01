Dom zdravlja u Boru bogatiji je za tri nova reanimobila!

Dom zdravlja u Boru bogatiji je za tri nova reanimobila, čime ova ustanova sada raspolaže sa ukupno 20 vozila, zahvaljujući podršci Grada Bora.

Novi reanimobili obezbediće efikasniji i bezbedniji rad službi hitne pomoći, što će doprineti bržem reagovanju i boljoj dostupnosti zdravstvene zaštite građanima.

Dom zdravlja u Boru bogatiji je za tri nova reanimobila!

Gradonačelnik Bora obišao je Dom zdravlja i tom prilikom razgovarao sa direktoricama Doma zdravlja i Opšte bolnice o unapređenju zdravstvenog sistema i daljim planovima.

U prethodnom periodu nabavljena je i značajna količina nove medicinske opreme, čime se unapređuje kvalitet usluga i radni uslovi zaposlenih.

Kako je najavljeno, u decembru će biti sprovedeno ponovno spajanje Doma zdravlja i Opšte bolnice, čime će se formirati jedinstven i bolje organizovan sistem zdravstvene zaštite.

Paralelno sa tim, u toku su pripreme terena za izgradnju nove bolnice, projekta koji predstavlja jedan od najvažnijih prioriteta grada Bora.

Zajecaronline/fb/Grad Bor/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.