Dodeljene Vukove diplome i knjige za najbolje zaječarske učenike

U velikoj sali Gradske uprave u Zaječaru organizovana je dodela Vukovih diploma i knjiga za učenike koji su ostvarili uspehe na republičkim i međunarodnim takmičenjima u protekloj školskoj godini.

Diplomama je nagrađeno 233 učenika sa teritorije Zaječara. Od toga, srednje škole su imale 57 vukovaca i 44 učenika sa najboljim rezultatima, dok je u 5 gradskih i 4 seoske osnovne škole nagrađeno 59 nosioca vukove diplome i 73 đaka završilo školsku godinu sa svim peticama.

Dodeljeni su i vaučeri za besplatno mesečno korišćenje Gradskog bazena na Kraljevici, za deset osnovaca i četiri srednjoškolca učenika generacija .

Diplome kao i knjige namenjene nauspešnijim učenicima srednjih i osnovnih škola uručili su Vladimir Videnović, zamenik gradonačelnika i Milan Stanković, pomoćnik gradonačеlnika Zaječara.

„Mlada deco, na početku želim da kažem, da Vam želim puno uspeha u daljem školovanju. Vi ste danas ne samo ponos vaših roditelja i direktora, već i ponos našeg grada. Mislim da ćete u budućnosti napraviti dobre izbore koji su jako bitni za vas i da će to u budućnosti doneti posao kojim želite da se bavite. Ja Vam želim da pre svega postanete dobri ljudi, to je najbitnija stvar. Želim takođe da Vam kažem, da ćemo mi kao grad raditi na tome da u budućnosti ,da svi oni koji od vas budu završili, nadam se da će velika većina vas završiti fakultete, stvorimo Vam mogućnost da se jednog dana, ukoliko to bude vaš izbor, vratite u naš i vaš grad“, istakao je Milan Stanković, pomoćnik gradonačеlnika Zaječara.

Za nauspešnije đake ovo je važan dan posle kojeg će nastaviti svoje dalje usavršavanje na željenim fakultetima i u srednjim školama. Zato smo ih i pitali za planove u budućem periodu.

„Dobila sam nagradu za drugo mesto na takmičenju Kengur bez granica i prvo mesto dopisne matematičke Olimpijade i za Vukovu diplomu. Srećna sam zbog toga. Planiram da da upišem Gimnaziju, prirodno matematički smer“, rekla je Anastasija Šoršokanović, učenica završnog razreda OŠ „Desanka Maksimović“ u Zaječaru.

„Osvojila sam treće mesto na dopisnoj Olimpijadi, treće mesto u drugom kolu dopisne olimpijade i treće mesto iz biologije na Međunarodnom takmičenju. I dobila nagradu i za Vukovu diplomu. Planiram da upišem Gimnaziju, takođe prirodno matematički smer“, kazala je Olga Glavonić učenica završnog razreda zaječarske OŠ „Desanka Maksimović“.

Završetkom jednog životnog poglavlja, višenedeljnog raspusta koji će iskoristiti za odmor i druženje, od septembra ih očekuju novi izazovi i korak više ka usavršavanju svojih znanja i veština.

„Jako sam zadovoljan zbog toga što sam primio ovu nagradu, prvenstveno zato što je grad primetio moj trud i rad koji sam uložio za ova takmičenja. Voleo bih da nastavim studije prvo u Srbiji, a možda kasnije u inostranstvu usavršavanje. Planiram da se vratim u Srbiju na kraju“, istakao je Vuk Živković, učenik Gimnazije Zaječar.

„Volela bih da studiram u Beogradu, a kasnije master i doktorske studije u inostranstvu da završim. Planiram i dalje da se takmičim , možda ne baš u oblasti istorije, ali svakako u istraživačkim radovima“, rekla nam je Tara Lazarević, učenica zaječarske Gimnazije.

Svečanost dodele Vukovih diploma,nagrada i priznanja učenicima koji su ostvarili izuzetne rezultate u prošloj školskoj godini upriličena je u velikoj sali Gradske uprave.