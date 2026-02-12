Dobre vesti za građane u Majdanpeku i Boru : Oglasio se direktor EPS-a, tiče se računa za struju!

Na osnovu podataka koje je dostavila „Elektrodistribucija Srbije“ oko 51.000 građana biće oslobođena plaćanja januarskog računa za električnu energiju. To su građani koji su više od 24 sata bili bez električne energije i najviše ih je u Loznici, Čačku, Majdanpeku i Boru – rekao je Dušan Živković, generalni direktor EPS AD, u Jutarnjem dnevniku RTS i dodao da će „Elektroprivreda Srbije“ preuzeti i deo obaveza u vezi sa troškovima nadoknade tim građanima.

Kada je u pitanju uvoz električne energije, Živković je naglasio da EPS sopstvenim proizvodnim kapacitetima trenutno pokriva sve potrebe, proizvodi se koliko se troši i nema uvoza električne energije.

-Imali smo stabilnu proizvodnju tokom celog januara, a imamo je i sada tokom februara. Potrošnja u januaru bila je oko 130 miliona kWh dnevno, a sada se stabilizovala na 110 do 115 miliona kWh. Dobra hidrologija, koja se pojavila posle godinu i po dana suše, dodatno je stabilizovala situaciju. Posle stabilne proizvodnje u januaru, ušli smo u kontinuitet stabilne proizvodnje električne energije – rekao je Živković.

On je ukazao i na to da je EPS u 2025. godini uvezao manje uglja nego 2024. godine, a duplo manje nego 2023. godine, te da će uvoz u narednom periodu biti definisan kvalitetom i kalorijskom vrednošću kolubarskog uglja.

–Važno je što stabilizujemo proizvodnju uglja. Četiri sistema u Kolubari, koji se dugo nisu razvijali, ove godine pustićemo u funkciju i time ćemo dugoročno unaprediti proizvodnju i obezbediti sigurnost. Na deponijama termoelektrana zalihe uglja su na planskom nivou, oko 1,3 miliona tona – rekao je generalni direktor EPS.

O poslovanju najveće energetske kompanije u 2025. godini, Živković je istakao da je utabana staza kojom EPS želi da ide.

–Ostvarili smo profit od 42 milijarde dinara i treću godinu zaredom poslujemo sa dobiti. Zaduženost kompanije smanjili smo za trećinu, što je veoma važno. Ušli smo u zonu niske zaduženosti u odnosu na energetske kompanije, što nam otvara prostor za dalji razvoj i nove investicije. Završili smo projekte vetroparka i solarne elektrane, imamo novih zelenih 76 MW. Privodimo kraju i revitalizaciju reverzibilne HE ‘Bajina Bašta’. Verujem da smo krenuli pravim putem i da ćemo u narednom periodu stvoriti uslove za pokretanje novih projekata, jer su nam novi proizvodni kapaciteti neophodni – naglasio je Živković.

O razvoju novih projekata on je objasnio da su prioritet projekti 1 GW solara, reverzibilne HE „Bistrica“, u perspektivi „Đerdap 3“, ali i naglasio da je EPS zainteresovan za kupovinu razvijenih projekata na tržištu, poput vetroparka „Plandište“, TE-TO Pančevo i drugih projekata.

Zajecaronline.com/SrbijaDanas/ N.B.

