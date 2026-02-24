DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 24. FEBRUAR: Rakovima naglašene emocije, Lavovima prija pažnja!

Ovan

Energija je pojačana i donosi potrebu da se stvari pokrenu bez mnogo čekanja. Ipak, važno je da se reči biraju pažljivo jer brzopletost može stvoriti nesporazum. Na poslovnom planu otvara se prilika da pokažete inicijativu, dok u ljubavi iskren razgovor rešava dilemu koja vas tišti.

Bik

Fokus je na stabilnosti i sigurnosti. Finansijska tema dolazi u prvi plan i traži realan pristup bez impulsivnih troškova. Emotivno polje traži nežnost i strpljenje. Partner ili osoba koja vam se dopada želi jasniji znak pažnje.

Blizanci

Komunikacija postaje ključ svega što se dešava. Moguće su važne informacije koje menjaju planove. Kreativne ideje dolaze spontano i vredi ih zapisati. U ljubavi je potrebno manje analiziranja, a više prepuštanja osećaju.

Rak

Naglašene su emocije i potreba za sigurnošću. Porodične teme ili razgovor sa bliskom osobom donose olakšanje. Na poslu je važno da se ne povlačite pred izazovom jer imate više snage nego što mislite. Intuicija vas vodi u dobrom smeru.

Lav

U centru ste pažnje i to vam prija. Pojavljuje se prilika da zablistate kroz projekat ili javni nastup. U ljubavi se traži više topline i spontanosti. Slobodni Lavovi mogu privući osobu koja ih inspiriše.

Devica

Detalji postaju presudni. Poslovne obaveze zahtevaju dodatnu koncentraciju, ali trud donosi rezultate. U emotivnom segmentu važno je da ne tražite savršenstvo jer prava bliskost nastaje iz prihvatanja, a ne kontrole.

Vaga

Balans između privatnog i poslovnog dolazi u fokus. Moguća je dilema koja traži odluku, ali srce već zna odgovor. Kreativnost je pojačana i donosi inspiraciju. U partnerskim odnosima ključ je u kompromisu.

Škorpija

Intenzivne emocije i duboki razgovori obeležavaju period. Moguće je razotkrivanje neke tajne ili istine koja menja pogled na situaciju. Poslovno dolazi prilika za transformaciju i novi početak.

Strelac

Želja za promenom i širenjem vidika postaje jača. Planovi vezani za putovanja ili edukaciju dobijaju konkretne obrise. U ljubavi je važno da ne bežite od ozbiljnog razgovora jer on može produbiti odnos.

Jarac

Odgovornost je naglašena i mnogi se oslanjaju na vas. Finansije i dugoročni planovi zahtevaju disciplinu. U emotivnom životu potrebno je pokazati osećanja umesto da ih držite pod kontrolom.

Vodolija

Ideje su originalne i drugačije od svega što vas okružuje. Okolina može reagovati iznenađeno, ali važno je da ostanete dosledni sebi. Ljubavni život donosi iznenađenje ili poruku koja budi osmeh.

Ribe

Intuicija je snažna i vodi vas kroz odluke koje drugi možda ne razumeju. Kreativnost i mašta su naglašene i mogu doneti uspeh ako ih usmerite na konkretan cilj. U ljubavi je vreme za iskrenost i emotivnu otvorenost.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs/ N.B

