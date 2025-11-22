DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 22. NOVEMBAR

Rak

Subota donosi dublje emotivne uvide. Imate potrebu da sredite finansije ili nešto u domu. U odnosima želite više sigurnosti. Veče donosi nežnost.

Lav

Danas ste u centru pažnje, hteli ili ne. Biće poziva, dogovora i druženja. U porodici možete imati kratak nesporazum, ali se brzo rešava. Vaša energija je jaka.

Devica

Osećate mentalni umor i potrebu za povlačenjem. Posvetite se sebi i svom telu. U ljubavi je moguće prijatno iznenađenje. Veče donosi smirenje.

Vaga

Subota donosi društvene kontakte i dobru energiju. Moguće je novo poznanstvo. U ljubavi se otvarate za dublje razgovore. Finansijski — stabilno.

Škorpija

Danas rešavate nešto što Vas dugo opterećuje. Možda emotivna tema iz prošlosti ponovo ispliva. Poslovno — fokusirani ste i produktivni. Kraj dana donosi olakšanje.

Strelac

Subota donosi avanturu i aktivnost. Moguć je izlet ili pokret. U ljubavi ste direktni i otvoreni. Dan prolazi brzo i dinamično. Mogući problemi sa finansijama zbog članova porodice.

Jarac

Danas se bavite domaćim obavezama i organizacijom. Moguća je napetost sa jednim članom porodice. Poslovno — ideje se slažu u celinu. Veče donosi stabilnost.

Vodolija

Očekujte poziv ili vest koja Vas pokreće. Dan je povoljan za short planiranje i sastanke. U ljubavi ste spontani. Inspiracija raste. Osoba u znaku Lava vam je velika poslovna podrška ovih dana.

Ribe

Subota donosi emotivnu dubinu i jaku intuiciju. Mogući su slični snovi ili poruke kroz simboliku. U odnosima tražite nežnost. Idealno je vreme za meditaciju, piše astrolog Nena Janković.

Zajecaronline.com/Najzena.alo/N.B.

