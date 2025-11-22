DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 22. NOVEMBAR
Ovan
Subota donosi želju za promenama, posebno u domu ili privatnom životu. Moguće je da ćete rešavati porodičnu temu. Emotivno se otvarate prema nekoj osobi. Veče donosi olakšanje.
Bik
Danas želite mir, ali drugi mogu tražiti Vašu pažnju. Pokušajte da napravite granicu. Mala kupovina može Vas oraspoložiti. Veče je pogodno za intimne razgovore.
Blizanci
Mnogo komunikacije i dogovora — bićete vrlo aktivni. Dobra vest Vas može iznenaditi. Poslovno se pripremate za nešto novo. Uživate u društvu dragih ljudi.
Rak
Subota donosi dublje emotivne uvide. Imate potrebu da sredite finansije ili nešto u domu. U odnosima želite više sigurnosti. Veče donosi nežnost.
Lav
Danas ste u centru pažnje, hteli ili ne. Biće poziva, dogovora i druženja. U porodici možete imati kratak nesporazum, ali se brzo rešava. Vaša energija je jaka.
Devica
Osećate mentalni umor i potrebu za povlačenjem. Posvetite se sebi i svom telu. U ljubavi je moguće prijatno iznenađenje. Veče donosi smirenje.
Vaga
Subota donosi društvene kontakte i dobru energiju. Moguće je novo poznanstvo. U ljubavi se otvarate za dublje razgovore. Finansijski — stabilno.
Škorpija
Danas rešavate nešto što Vas dugo opterećuje. Možda emotivna tema iz prošlosti ponovo ispliva. Poslovno — fokusirani ste i produktivni. Kraj dana donosi olakšanje.
Strelac
Subota donosi avanturu i aktivnost. Moguć je izlet ili pokret. U ljubavi ste direktni i otvoreni. Dan prolazi brzo i dinamično. Mogući problemi sa finansijama zbog članova porodice.
Jarac
Danas se bavite domaćim obavezama i organizacijom. Moguća je napetost sa jednim članom porodice. Poslovno — ideje se slažu u celinu. Veče donosi stabilnost.
Vodolija
Očekujte poziv ili vest koja Vas pokreće. Dan je povoljan za short planiranje i sastanke. U ljubavi ste spontani. Inspiracija raste. Osoba u znaku Lava vam je velika poslovna podrška ovih dana.
Ribe
Subota donosi emotivnu dubinu i jaku intuiciju. Mogući su slični snovi ili poruke kroz simboliku. U odnosima tražite nežnost. Idealno je vreme za meditaciju, piše astrolog Nena Janković.
Zajecaronline.com/Najzena.alo/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar