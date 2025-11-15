DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 15. NOVEMBAR

Bik

Vreme je da priuštite sebi uživanje bez griže savesti. Opustite telo i um, provedite dan u prirodi ili u društvu onih koji Vas smiruju. Mir je Vaša najveća snaga danas.

Blizanci

Subota Vas podstiče da izađete iz rutine. Kratak izlet, druženje ili nova knjiga mogu osvežiti Vaš duh. Važno je da ne preplavite um suvišnim informacijama — pustite srce da vodi.

Rak

Ovaj dan donosi emotivnu dubinu i potrebu da se povučete u svoj svet. Dozvolite sebi tišinu i osećanja koja dolaze. Neka prošlost ostane tamo gde pripada — u prošlosti.

Lav

Vaša energija je topla i privlačna, pa ćete lako privući pažnju. Ipak, dan traži da budete iskreni prema sebi — ne trošite energiju na one koji ne cene Vašu autentičnost.

Devica

Subota je idealna za sređivanje prostora ili planiranje sledeće nedelje. Ali ne zaboravite i na odmor. Ako osećate umor, znak je da telo traži predah, ne analizu.

Vaga

Danas želite bliskost i lepotu. Ako ste u odnosu, povedite razgovor koji će uneti toplinu. Ako ste slobodni, otvorite srce za nova poznanstva — možda Vas neko iznenadi pažnjom.

Škorpija

Vaša intuicija je danas posebno jaka. Obratite pažnju na snove i znakove koji se ponavljaju. Možda Vam neko nešto pokazuje kroz tišinu, a ne kroz reči.

Strelac

Subota donosi lakoću i potrebu za slobodom. Putovanje, priroda ili druženje sa optimističnim ljudima vraćaju Vam veru u život. Ne analizirajte previše — uživajte u trenutku.

Jarac

Danas je važno da se odmorite od odgovornosti. Ako stalno planirate, zaboravljate da živite. Odložite obaveze, dozvolite sebi spontanost — i primetićete kako se život sam složi.

Vodolija

Osećate potrebu za promenom, ali i blagu nesigurnost. Nemojte forsirati rešenja — inspiracija će doći sama kada budete u opuštenom stanju. Prijalo bi Vam druženje sa prijateljem koji Vas razume bez reči.

Ribe

Danas Vas vodi intuicija, pa slušajte ono što Vam srce šapuće. U kontaktu sa prirodom ili umetnošću možete pronaći mir koji Vam je nedostajao. Sve što radite s ljubavlju — vraća se višestruko.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!