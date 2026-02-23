DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 23. FEBRUAR: Vodolijama kreativnost pojačana, Bikovi moraju biti oprezni sa potrošnjom!

Ovan

Dan donosi priliku da pokažete inicijativu, ali pazite da ne reagujete impulsivno. U ljubavi je moguć iskren razgovor koji može razjasniti neke nedoumice.

Bik

Fokusirajte se na finansije i praktične obaveze. Mogući su neočekivani troškovi, pa je dobro da budete oprezni sa potrošnjom.

Blizanci

Komunikacija je naglašena, pa možete dobiti važnu poruku ili poziv. Flert je moguć, ali nemojte donositi brzoplete emotivne odluke.

Rak

Emocije su pojačane, ali pokušajte da ne analizirate prošlost. Posvetite se obavezama koje ste dugo odlagali.

Lav

Društveni kontakti vam donose dobro raspoloženje. Moguć je susret koji može otvoriti novu poslovnu ili ljubavnu priču.

Devica

Organizujte obaveze i završite započeto. Pohvala od nadređenih može popraviti motivaciju.

Vaga

Potrebna vam je promena rutine. Kratko putovanje ili izlazak iz svakodnevice donosi bolje raspoloženje.

Škorpija

Intuicija je naglašena, pa se oslonite na unutrašnji osećaj pri donošenju odluka. Moguć je emotivni razgovor.

Strelac

Partnerstva su u prvom planu. Budite spremni na kompromis kako biste izbegli nesporazume.

Jarac

Posao zahteva strpljenje i disciplinu. Ne forsirajte rešavanje problema na silu.

Vodolija

Kreativnost je pojačana, pa je dobar dan za nove ideje i projekte. U ljubavi dolazi do prijatnog iznenađenja.

Ribe

Potrebni su vam mir i povlačenje od stresa. Posvetite se porodici ili aktivnostima koje vas opuštaju.

