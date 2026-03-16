DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 16. MART: Strelac je danas u pokretu, Ribama je dan za odmor i isceljenje
Ovan
Ponedeljak donosi rasterećenje i emotivno olakšanje. Lakše dolazite do dogovora i bolje razumete sebe i druge. Dobar je dan za susrete, druženja i aktivnosti koje vas raduju.
Bik
Ovo je dan uživanja i stabilnosti. Možete se vratiti sebi, svom ritmu i onome što vas smiruje. Emotivni odnosi se popravljaju, a finansijska pitanja dobijaju jasniji tok.
Blizanci
Ponedeljak donosi lakoću u komunikaciji. Razgovori teku prirodnije, a ideje dolaze spontano. Dobar je dan za susrete, pisanje, učenje i kraća putovanja.
Rak
Emotivna toplina je naglašena. Dan vam donosi potrebu za bliskošću i sigurnošću. Porodični odnosi se popravljaju, imate priliku da se emotivno opustite.
Lav
Dan donosi više radosti i samopouzdanja. Lakše izražavate sebe i privlačite pažnju bez napora. Ljubavni odnosi se bude, a kreativnost je pojačana.
Devica
Postižete unutrašnji mir. Mnogi problemi sada deluju lakše. Dobar je dan za odmor, razgovor sa bliskim ljudima i brigu o sebi.
Vaga
Ovo je dan harmonije. Odnosi se popravljaju, a vi imate priliku da se ponovo povežete sa sobom i drugima. Ljubav, estetika i lepota imaju posebno mesto.
Škorpija
Ponedeljak donosi emocionalno razumevanje i olakšanje. Mogući su duboki razgovori koji vas zbližavaju sa nekim. Intuicija vas vodi pravim putem.
Strelac
Dan donosi optimizam i potrebu za kretanjem. Osećate se slobodnije i otvorenije. Dobar je dan za planove, susrete i inspirativne razgovore.
Jarac
I dalje ste fokusirani, ali dozvoljavate sebi više opuštanja. Emotivni odnosi dobijaju toplinu, a vi lakše pokazujete osećanja.
Vodolija
Dan donosi osećaj slobode i prihvatanja. Lakše se povezujete sa ljudima sličnih ideja. Dobar je dan za kreativne projekte i društvene aktivnosti.
Ribe
Ponedeljak vas vraća emocijama, snovima i intuiciji. Osećate se povezanije sa sobom. Dobar je dan za umetnost, odmor, ljubav i unutrašnje isceljenje.
Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs
