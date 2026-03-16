DNEVNI HOROSKOP ZA PONEDELJAK, 16. MART: Strelac je danas u pokretu, Ribama je dan za odmor i isceljenje

Ovan

Ponedeljak donosi rasterećenje i emotivno olakšanje. Lakše dolazite do dogovora i bolje razumete sebe i druge. Dobar je dan za susrete, druženja i aktivnosti koje vas raduju.

Bik

Ovo je dan uživanja i stabilnosti. Možete se vratiti sebi, svom ritmu i onome što vas smiruje. Emotivni odnosi se popravljaju, a finansijska pitanja dobijaju jasniji tok.

Blizanci

Ponedeljak donosi lakoću u komunikaciji. Razgovori teku prirodnije, a ideje dolaze spontano. Dobar je dan za susrete, pisanje, učenje i kraća putovanja.

Rak

Emotivna toplina je naglašena. Dan vam donosi potrebu za bliskošću i sigurnošću. Porodični odnosi se popravljaju, imate priliku da se emotivno opustite.

Lav

Dan donosi više radosti i samopouzdanja. Lakše izražavate sebe i privlačite pažnju bez napora. Ljubavni odnosi se bude, a kreativnost je pojačana.

Devica

Postižete unutrašnji mir. Mnogi problemi sada deluju lakše. Dobar je dan za odmor, razgovor sa bliskim ljudima i brigu o sebi.

Vaga

Ovo je dan harmonije. Odnosi se popravljaju, a vi imate priliku da se ponovo povežete sa sobom i drugima. Ljubav, estetika i lepota imaju posebno mesto.

Škorpija

Ponedeljak donosi emocionalno razumevanje i olakšanje. Mogući su duboki razgovori koji vas zbližavaju sa nekim. Intuicija vas vodi pravim putem.

Strelac

Dan donosi optimizam i potrebu za kretanjem. Osećate se slobodnije i otvorenije. Dobar je dan za planove, susrete i inspirativne razgovore.

Jarac

I dalje ste fokusirani, ali dozvoljavate sebi više opuštanja. Emotivni odnosi dobijaju toplinu, a vi lakše pokazujete osećanja.

Vodolija

Dan donosi osećaj slobode i prihvatanja. Lakše se povezujete sa ljudima sličnih ideja. Dobar je dan za kreativne projekte i društvene aktivnosti.

Ribe

Ponedeljak vas vraća emocijama, snovima i intuiciji. Osećate se povezanije sa sobom. Dobar je dan za umetnost, odmor, ljubav i unutrašnje isceljenje.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!