DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 8. MART: Vreme je da se Škorpije posvete sebi, Vodolije čeka iznenađenje

Ovan

Nedelja vam donosi potrebu da usporite, iako vam priroda ne dozvoljava lako mirovanje. Moguće je da ćete osetiti blagu napetost jer imate utisak da vreme prolazi, a vi još niste završili sve što ste planirali. Ipak, ovo je dan za unutrašnje preslaganje, a ne za akciju. Posvetite se porodici ili razgovoru sa osobom kojoj verujete. Emotivno, neko može pokazati inicijativu, ali je važno da ne reagujete impulsivno već iskreno.

Bik

Za vas je ovo dan stabilizacije i uživanja u malim stvarima. Nedelja vam može doneti prijatan susret ili razgovor koji vam vraća osećaj sigurnosti. Ako ste prethodnih dana bili pod pritiskom, sada dolazi prostor za predah. Emotivno polje je naglašeno i moguće je da ćete želeti više nežnosti nego inače. Dajte sebi dozvolu da se opustite bez griže savesti.

Blizanci

Vaše misli su danas intenzivne i moguće je da preispitujete neke odluke koje ste skoro doneli. Nedelja vas poziva na tišinu i distancu od spoljašnjih uticaja. Nemojte dozvoliti da vas tuđa mišljenja uznemire. Emotivno, moguće je da vam neko pošalje poruku ili se javi iznenada. Pokušajte da odgovorite iz zrelosti, a ne iz trenutnog raspoloženja.

Rak

Ovo je dan kada vam je potrebna bliskost i sigurnost. Možete osetiti pojačanu emotivnost, ali to nije slabost već znak da vam je važno ono što osećate. Nedelja donosi priliku za iskren razgovor sa partnerom ili članom porodice. Ako ste slobodni, neko iz prošlosti može vam se javiti. Razmislite da li želite da ponavljate stare obrasce ili ste spremni za novi početak.

Lav

Vi danas želite pažnju, ali i potvrdu da ste na pravom putu. Nedelja vam donosi situaciju u kojoj ćete morati da pokažete strpljenje. Nije sve pod vašom kontrolom, ali to ne znači da gubite moć. Emotivno, moguće su oscilacije između ponosa i potrebe za nežnošću. Pokušajte da budete iskreni prema sebi pre nego što očekujete razumevanje od drugih.

Devica

Za vas je ovo dan introspekcije. Možete analizirati svoje emocije dublje nego inače i shvatiti šta vam zaista smeta. Nedelja je dobra za planiranje, ali ne i za preterano kritikovanje sebe. Emotivno, neko može pokazati interesovanje, ali vi ćete želeti sigurnost pre nego što se otvorite. Dajte sebi vremena da osetite, a ne samo da razmišljate.

Vaga

Vaša potreba za harmonijom danas dolazi do izražaja. Ako postoji nerazjašnjena situacija sa partnerom ili bliskom osobom, nedelja je pravi trenutak da je rešite smirenim tonom. Moguće je da ćete morati da napravite kompromis, ali to ne znači da gubite sebe. Emotivno, osećate potrebu za ravnotežom između davanja i primanja.

Škorpija

Intenzitet je danas naglašen kod vas. Nedelja vam može doneti duboke uvide o jednoj osobi ili situaciji. Nemojte ignorisati intuiciju, ali izbegnite dramatizaciju. Emotivno, moguće je da se pokrene tema poverenja. Ako nešto sumnjate, razgovor je bolji put od ćutanja. Dan je dobar za povlačenje i punjenje energije.

Strelac

Vi biste najradije negde otputovali ili promenili okruženje, makar i simbolično. Nedelja vas podseća da vam je potrebna sloboda, ali i iskrenost prema sebi. Moguće je da dobijete poziv ili predlog za druženje koji će vam popraviti raspoloženje. Emotivno, otvoren razgovor donosi olakšanje.

Jarac

Za vas je ovo dan kada se bavite odgovornostima čak i kada je vreme za odmor. Pokušajte da ne preuzimate tuđe brige na svoja leđa. Nedelja vam može doneti važan razgovor vezan za budućnost. Emotivno, moguće je da pokazujete više nego što govorite. Ne zaboravite da i vi imate pravo na podršku.

Vodolija

Vaše misli su danas usmerene ka planovima i idejama koje tek treba da realizujete. Nedelja vam donosi inspiraciju, ali i potrebu da se udaljite od onih koji vas ne razumeju. Emotivno, moguće je da vas neko iznenadi neočekivanom pažnjom. Pokušajte da ne analizirate previše, već da dozvolite da se stvari razvijaju spontano.

Ribe

Ovo je dan kada su vaše emocije pojačane i duboke. Nedelja vam donosi priliku za unutrašnje isceljenje ako ste spremni da oprostite sebi ili drugima. Intuicija vam je snažna i može vas voditi ka pravoj odluci. Emotivno, možete osetiti snažnu povezanost sa nekim ko razume vašu tišinu bez mnogo reči.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

