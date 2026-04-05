DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 5. APRIL: Jarčevi mogu da odahnu, dok Lavovi dolaze u centar pažnje

Ovan

Dan vam donosi osećaj olakšanja i potrebu da budete u pokretu. Idealno je vreme za fizičku aktivnost ili izlet. Ipak, pripazite da ne trošite energiju na rasprave koje vas iscrpljuju. Ljubavni život može doneti iskru strasti ako pokažete iskrenost.

Bik

Nedelja vas podseća koliko je važno usporiti i uživati u malim stvarima. Provedite dan sa voljenima i dopustite sebi uživanje bez griže savesti. Finansijska tema može se ponovo otvoriti, ali sa novim rešenjem.

Blizanci

Razmišljate o budućnosti i mogućim promenama, ali danas nije trenutak za konkretne odluke. Više slušajte, manje pričajte. U ljubavi vas očekuje neočekivan razgovor koji može promeniti pogled na odnos.

Rak

Emocije su naglašene i lako se vraćate u prošlost. Umesto da se borite s tim, pokušajte da razumete poruku koju vam sećanja nose. Veče donosi priliku za pomirenje ili dublje razumevanje s voljenom osobom.

Lav

Dan donosi mogućnost da zablistate, ali i potrebu da dokažete nešto sebi, a ne drugima. Ako se bavite kreativnim radom, inspiracija će biti snažna. U ljubavi – ne pokušavajte da kontrolišete tok, već uživajte u trenutku.

Devica

Osećate potrebu da sredite svoj unutrašnji prostor, ne samo spoljašnji. Idealno je vreme za meditaciju, planiranje ili pisanje. Na emotivnom planu možete dobiti jasnoću o tome šta zaista želite.

Vaga

Društvene aktivnosti vas mogu iscrpeti, pa birajte s kim provodite vreme. Fokusirajte se na odnose koji vas inspirišu, a ne na one koji vas troše. Veče donosi prijatno iznenađenje kroz nečiju iskrenu pažnju.

Škorpija

Dan nosi snažnu unutrašnju energiju. Osećate potrebu za transformacijom, ali je važno da budete blagi prema sebi. Dajte sebi dozvolu da ne budete jaki svaki trenutak. Intuicija vam pokazuje pravac za sledeću nedelju.

Strelac

Nedelja donosi nalet optimizma i želju za pokretom. Moguće je da dobijete vest koja vas motiviše da napravite promenu. Ljubavni život dobija toplinu, a neki Strelčevi mogu osetiti potrebu da izgovore ono što dugo ćute.

Jarac

Vreme je da usporite i prepustite kontrolu. Sve što pokušavate da forsirate danas može izazvati otpor. Fokusirajte se na zahvalnost – ona će vam doneti mir i stabilnost.

Vodolija

Osećate se inspirisano, ali i pomalo rastrzano između želja i obaveza. Važno je da napravite balans. Ako vas nešto poziva iznutra, poslušajte taj glas. Ljubavni odnosi traže iskren razgovor bez zadrške.

Ribe

Dan donosi potrebu za povlačenjem i punjenjem energije. Odmorite se, sanjajte, pišite, meditirajte. U snovima i intuiciji kriju se odgovori koje tražite. Ne opterećujte se logikom – duša zna put.

