DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 16. NOVEMBAR

Bik

Danas Vas prate emocije i nostalgija. Umesto da razmišljate o onome što je moglo biti drugačije, posvetite se onome što sada imate. Zahvalnost će otvoriti nova vrata.

Blizanci

Nedelja je idealna za razgovor sa osobom koja vas inspiriše. Moguća su iznenađenja ili poruka koja vam vraća osmeh. Budite spontani i dopustite sebi malo radosti.

Rak

Vaše srce traži toplinu doma i blizinu porodice. Ako postoji nesporazum, pokušajte da ga razrešite iz razumevanja, ne iz povrede. Danas se sve leči kroz iskrenu emociju.

Lav

Osetićete potrebu da se povučete iz centra pažnje i budete sami sa sobom. To nije slabost, već način da obnovite unutrašnju vatru. Tišina vam danas daje snagu i jasnoću.

Devica

Danas se energija smiruje i donosi jasnoću u vezi nečega što vas je zbunjivalo. Oslonite se na logiku, ali ne potiskujte osećanja — ravnoteža uma i srca je ključ.

Vaga

Vikend završavate u nežnom raspoloženju. Venera vam donosi potrebu da stvorite lepotu — kroz muziku, umetnost, razgovor ili samo miran kutak koji odiše skladom.

Škorpija

Emocije su duboke, ali ne moraju biti teške. Ako pustite kontrolu, dan može doneti isceljenje. Oprostite sebi za ono što niste znali ranije — sad znate više i bolje.

Strelac

Nedelja donosi inspiraciju i želju da se povežete sa nečim većim od svakodnevice. Meditacija, šetnja ili pisanje mogu biti vaša mala duhovna avantura danas.