DNEVNI HOROSKOP ZA NEDELJU, 12. APRIL: Škorpija rešava problem, Jarac pravi planove

Ovan

Nedelja vam donosi potrebu da usporite i sagledate gde se trenutno nalazite. Iako ste navikli na akciju danas vam više prija mir i distanca od svakodnevnih obaveza. Možete doći do važnog uvida ako sebi date prostor da razmislite bez pritiska.

Bik

Danas vam je najvažnije da se osećate sigurno i opušteno. Prijaće vam vreme provedeno u poznatom okruženju uz ljude kojima verujete. Nedelja vam donosi stabilnost ali i priliku da se emotivno napunite kroz male stvari koje vas raduju.

Blizanci

Vaš um traži stimulaciju pa ćete želeti razgovor razmenu ideja ili neki zanimljiv sadržaj. Nedelja može doneti inspirativan susret ili informaciju koja vam pokreće nove misli. Važno je da ostavite prostor i za odmor.

Rak

Emocije su u prvom planu i možete osetiti potrebu za bliskošću i toplinom. Nedelja je idealna za porodične trenutke ili razgovor sa nekim ko vas razume. Dopuštanje sebi da osetite sve što nosite donosi vam olakšanje.

Lav

Danas vam prija pažnja i kontakt sa ljudima koji vas inspirišu. Možete biti u centru nekog dešavanja ili jednostavno uživati u društvu koje vam prija. Nedelja vam donosi priliku da zablistate kroz svoju energiju i prisutnost.

Devica

Ovo je dan kada želite da se povučete i posvetite sebi. Možda ćete želeti da sredite misli prostor ili planove za naredni period. Nedelja vam pomaže da pronađete unutrašnji red i mir bez potrebe da sve bude savršeno.

Vaga

Odnosi i harmonija su danas u fokusu. Moguće je da ćete želeti da provedete vreme sa dragim ljudima ili da unesete više lepote i balansa u svoj prostor. Nedelja vam donosi priliku da kroz bliskost pronađete mir.

Škorpija

Intuicija vam je naglašena i možete jasno osetiti šta vam prija a šta ne. Dan je dobar za povlačenje razmišljanje i oslobađanje od onoga što vas opterećuje. Kroz tišinu dolazi dublje razumevanje.

Strelac

U vama se budi želja za slobodom i novim iskustvima. Možda ćete želeti da izađete iz rutine provedete vreme napolju ili razmišljate o planovima za budućnost. Nedelja vam donosi optimizam i širinu.

Jarac

Danas razmišljate o svojim ciljevima ali i o tome kako da uspostavite ravnotežu između obaveza i odmora. Nedelja vam daje priliku da sagledate sve iz mirnije perspektive i napravite plan bez pritiska.

Vodolija

Ideje i inspiracija dolaze spontano i možete želeti da ih podelite sa drugima. Razgovor sa prijateljima može vam doneti novu perspektivu. Nedelja je dobar dan za kreativnost i opušteno razmišljanje.

Ribe

Osećajnost i intuicija su pojačani pa vam prija mir tišina i povlačenje. Nedelja je idealna za regeneraciju kroz umetnost prirodu ili vreme provedeno u svom svetu. Tako obnavljate energiju za naredne dane.

Zajecaronline/Najzena.alo.rs

