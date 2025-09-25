Dnevni horoskop za četvrtak, 25. septembar

Astrolog Nena Janković donosi novu astro prognozu!

Ovan

Danas biste mogli osetiti nalet energije i potrebu da preuzmete inicijativu. Iskoristite to za završavanje obaveza koje ste odlagali. U komunikaciji s drugima budite strpljiviji.

Bik

Moguće su lepe vesti vezane za posao ili finansije. Danas je povoljan trenutak da se posvetite praktičnim stvarima. Ne ignorišite signale koje Vam telo šalje – odmor je važan.

Blizanci

Vaša radoznalost dolazi do izražaja. Očekujte zanimljive razgovore, moguće i nova poznanstva. Ako imate priliku da učite nešto novo – prihvatite je.

Rak

Dan je idealan za povlačenje i introspektivu. Možda ćete poželeti malo mira. Posvetite se svom unutrašnjem svetu i pronađite ravnotežu kroz tišinu ili meditaciju.

Lav

U fokusu su prijatelji i timski rad. Možete se naći u ulozi vođe ili onoga ko motiviše druge. Budite otvoreni za nove ideje koje dolaze iz Vašeg okruženja.

Dnevni horoskop za četvrtak, 25. septembar

Devica

Moguć je pritisak na poslu, ali Vi to možete izneti sa lakoćom ako ostanete organizovani. Važno je da ne dozvolite drugima da Vam nameću svoju volju.

Vaga

Dan Vam donosi šansu da sagledate širu sliku. Planiranje putovanja ili nova filozofska uverenja mogu Vas inspirisati. Otvorite srce za ono što dolazi iz nepoznatog.

Škorpija

Emocije danas mogu biti dublje nego inače. Moguća su intenzivna iskustva kroz razgovore ili odnose. Ne bežite od dubine – ona Vam danas donosi transformaciju.

Strelac

Odnosi sa drugima dolaze u prvi plan. Moguće su važne odluke vezane za partnerstvo. Potrudite se da saslušate drugu stranu pre nego što donesete zaključke.

Jarac

Danas se fokusirajte na svakodnevne obaveze i zdravlje. Mali koraci mogu doneti velike rezultate. Ako osećate umor, napravite pauzu – ne morate sve sami.

Vodolija

Kreativnost Vam je danas pojačana, kao i želja za zabavom. Dozvolite sebi da se izrazite kroz umetnost, ples, muziku ili igru. Uživanje nije luksuz – to je potreba.

Ribe

Dom i porodica su u fokusu. Možda ćete poželeti da provedete više vremena kod kuće. Emocionalna povezanost s bliskima danas donosi sigurnost i snagu. Zdravlje je odlično.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!