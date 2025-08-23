DNEVNI HOROSKOP ZA 23. AVGUST!

Astro prognoza za subotu, 23. avgust

Ovan

Danas će vam mnogo toga biti nejasno, posebno u vezi sa partnerom i njegovim željama da ukaže na vaše greške u ponašanju. Ne dozvolite da se njegova nervoza i napetost prebace na vas i vaš posao.

Bik

Do kraja dana bićete pod jakim uticajem osobe u znaku Lava koja već neko vreme pokušava da vas poslovno ometa. Svako ima pravo da pokuša, ali na vama je da to sprečite. Poslovno ste stabilni.

Blizanci

Čuvajte se svega što vas može emotivno koštati, posebno u sukobima i raspravama u krugu porodice. Osoba u znaku Jarca može vam značajno pomoći u poslovnom napredovanju. Osećate umor.

Rak

Ovo je period koji se najviše odnosi na emotivno raščišćavanje odnosa sa partnerom. Veliku podršku možete očekivati od dugogodišnjeg prijatelja. Mogući su problemi sa kičmom.

Lav

Početak dana je veoma lep jer ste dobro raspoloženi zahvaljujući partneru. Sve ima svoje razloge, ali vi odlučujete o svom životu i postupcima. Mogući problemi sa kičmom.

Devica

Mlađi član porodice od vas očekuje više nego što ste spremni da pružite, posebno u vezi sa poslom i njegovim daljim usmeravanjem. Nemojte biti „dežurni krivac“ u porodici zbog sukoba.

Vaga

Po prirodi niste tvrdoglavi, ali danas postoji mogućnost da pokažete tvrdoglavost. Niko vam nije kriv što određene stvari u ljubavnom životu ne nazivate pravim imenom. Mogući problemi sa spavanjem.

Škorpija

U narednom periodu bićete pozitivno iznenađeni reakcijom partnera i njegovim planovima za budućnost. Nemojte zanemariti svoje potrebe zbog poslovnih obaveza; sve ima svoje prednosti.

Strelac

U narednom periodu bićete dobro raspoloženi zahvaljujući partnerskom odnosu. Voljena osoba vas već neko vreme pozitivno iznenađuje, što će vam doneti sreću i zadovoljstvo.

Jarac

Danas je važno da se posvetite ranije planiranim stvarima, posebno u ljubavnim odnosima. Bićete nervozni zbog porodične situacije koja već neko vreme ne napreduje kako treba.

Vodolija

Vaš odnos sa partnerom trpi zbog vaše okrenutosti poslu i drugim obavezama. Partner očekuje više podrške. Zdravlje vam je odlično.

Ribe

Danas ćete se fokusirati na posao i obaveze koje ste zapostavili. Na ljubavnom planu osoba u znaku Ovna pokazuje da joj se dopadate, a očekuje vas i kontakt od jednog tajnog obožavaoca.

