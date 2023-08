Đuričković: Tužilaštvo odbacivanjem krivične prijave aminovalo krađu peska sa Kraljevice

Odbornik u gradskoj Skupštini, Uglješa Đuričković, saopštio je da je tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu koju je podneo zbog slučaja „krađe peska“ sa Kraljevice za potrebe izgradnje novog stadiona i tako aminovalo krađu i uništavanje životne sredine koja je, kako kaže, svima očigledna.

Kako on objašnjava, da državni organi, poput tužilaštva, rade svoj posao, ne bi bilo ovoliko prostora za krađu i bahatost vladajućih struktura.

„Nisu lopovi na vlasti krivi što je tužilaštvo impotentno, pod kakvim god pritiscima bili, njihovo je da se tome odupru, jer su poslednja brana pravdi, a pravda poslednja brana kakvom takvom pravednom društvu. Ne smeju, brinu o svojim foteljama i to je veći problem od lopovluka ovih na vlasti. Vi nemate sistem koji štiti obične građane, već je u službi lopova na vlasti. Kada tužilaštvo i sud budu oslobođeni pritisaka i straha, biće osnova za uspostavljanje temelja pravne države, a to znači uređene zemlje u kojoj postoji jasan sistem vrednosti i poštovanja zakona. Do tada možete samo da gledate kako pojedini nosioci ovih značajnih funkcija urušavaju ceo sistem, urušavajući funkcije čiji su nosioci“, kaže Đuričković.

On dodaje da je tužilaštvo utvrdilo da je Privredni subjekt “WD Concord west” DOO vršio radove na eksploataciji šljunka i peska i da je taj iskop vršen za potrebe gradnje stadiona, a da nije prethodno pribavljena dozvola kako to zahteva zakon, kao i to da preduzeće “Eko construction” DOO iz Beograda kao izvođač radova na stadionu nije imalo nikakav ugovor za taj posao tj. za korišćenje lokacije, tj. iskopavanje i eksploataciju šljunka i peska.

Ipak, i pored navedenog, tužilaštvo ne nalazi postojanje osnova sumnje da su prijavljeni izvršili ovo ili neko drugo krivično delo.

„Tužilaštvo je aminovalo krađu i uništavanje životne sredine koja je očigledna. Javni tužilac smatra da u konkretnom slučaju nisu ostvarena zakonska obeležja krivičnog dela oštećenje životne sredine, jer je potrebno da se ostvari oštećenje životne sredine na širem prostoru ili u većoj meri, te je tužilac odlučio da sam proizvoljno tumači da kop najveće širine 40 metara i najveće dužine 150 metara u Park šumi “Kraljevica” nije dovoljno “širok prostor i nije u dovoljno velikoj meri”. Samo na osnovu svog poimanja prostora, bez konsultovanja mišljena stručnih lica, tužilac Slaviša Dimitrijević je odlučio da radovi izvedeni na ovoj lokaciji nisu ugrozili šire geografsko područje ili da nije došlo do oštećenja životne sredine u većoj meri tj. nije ugrožen ili oštećen ekosistem, da nije došlo do erozije tla koje ugrožava naselje i slično. Sve to posle godinu i po dana od podnošenja prijave“, iznosi detalje Đuričković.

On zaključuje da problem definitivno nije u „lopovima u vlasti, nego kukavicama u tužilaštvu“.

„Neko može da pita, zašto podnosite prijave kad vidite da ih štite i odbacuju te prijave. Da nismo podneli prijavu u ovom slučaju, ne bismo znali da nije problem u lopovima na vlasti, nego u kukavicama u tužilaštvu. Dodatni problem je što će oni sada biti još bahatiji, ali to se sve rešava na izborima, apsolutno sve.

Nakon odbacivanja krivične prijave, deluje da ni za ovu, krajnje sumnjivu radnju, niko neće odgovarati.