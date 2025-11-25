Dinar danas stabilan prema evru, blago oslabljen prema dolaru
Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3255, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je danas Narodna banka Srbije.
Dinar je prema evru manji za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou oslabio je za 0,3 odsto, a od početka godine slabiji je za 0,3 odsto.
Zvanični srednji kurs dinara u odnosu na dolar danas iznosi 101,7744, što je nepromenjeno u odnosu na juče.
Kurs dinara prema dolaru slabiji je za 0,8 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 9,7 odsto, a od početka godine ojačao je za 10,5 odsto.
Zajecaronline/tanjug/N.B.
