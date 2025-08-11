DEČJI FILMSKI MARATON u Kladovu od 11. do 16. avgusta
Bioskop Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo u periodu od 11. do 16. avgusta 2025. godine organizuje DEČJI FILMSKI MARATON.
Na repertoaru su sinhronizovani filmovi za decu po sledećem rasporedu:
Ponedeljak, 11.08. – Zombi noć u ZOO vrtu
Utorak, 12.08. – Čamac u bašti
Sreda, 13.08. – Tajanstvena šuma
Četvrtak, 14.08. – Poplava
Petak, 15.08. – Hokus Pokus Dildokus
Subota, 16.08. – Lilo i Stič
Svi filmovi su sinhronizovani!
Cena ulaznice: 300 dinara. Ulaznice se prodaju sat vremena pred početak projekcije filma na blagajni bioskopa.
Zajecaronline/kulturakladovo/N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.
Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…
Dodaj komentar