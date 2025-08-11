Društvo Izdvajamo Vesti Zabava

DEČJI FILMSKI MARATON u Kladovu od 11. do 16. avgusta

11.08.2025.
foto:kulturakladovo

Bioskop Biblioteke “Centar za kulturu” Kladovo u periodu od 11. do 16. avgusta 2025. godine organizuje DEČJI FILMSKI MARATON.

Na repertoaru su sinhronizovani filmovi za decu po sledećem rasporedu:

Ponedeljak, 11.08. – Zombi noć u ZOO vrtu

Utorak, 12.08. – Čamac u bašti

Sreda, 13.08. – Tajanstvena šuma

Četvrtak, 14.08. – Poplava

Petak, 15.08. – Hokus Pokus Dildokus

Subota, 16.08. – Lilo i Stič

Svi filmovi su sinhronizovani!

Cena ulaznice: 300 dinara. Ulaznice se prodaju sat vremena pred početak projekcije filma na blagajni bioskopa.

Zajecaronline/kulturakladovo/N.B.

Foto Zajecaronline

