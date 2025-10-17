Danas otvaranje izložbe „40 godina bez Zorana – Zoran Radmilović u Ateljeu 212“ u Pozorišnom muzeju

U galeriji Pozorišnog muzeja danas u 19 sati biće otvorena izložba „40 godina bez Zorana – Zoran Radmilović u Ateljeu 212“.

Postavku čine fotografije iz arhive pozorišta u kojem je legendarni glumac ostvario nezaboravne uloge, kao i kostim iz predstave „Kralj Ibi“.

Zajecaronline/fb/Pozorišni muzej u Zaječaru/ N.B.

