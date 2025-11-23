Danas oblačno i hladno vreme, ponegde i sneg!

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa maksimalnom temperaturom do 7 stepeni, navodi se u prognozi Republikčkog hodro-meteorološkog zavoda (RHMZ).

Na severu i zapadu biće suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, a u brdsko planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača.

Krajem dana i uveče prestanak padavina. Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i severozapadni.

Najvisa dnevna temperatura od 1 stepen do 5, u Negotinskoj krajini oko 7 stepeni.

Prema izgledima za sedam dana, u ponedeljak umereno oblačno, suvo i malo toplije.

Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom.

Do petka pretežno oblačno, od srede i malo svežije, mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a samo se u četvrtak i petak na severu zemlje očekuje uglavnom suvo vreme.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

