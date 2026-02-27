„Damama na dar“: Veče ljubavnih pesama i poezije u Kotlujevcu

Zaječarski teatar poklanja pripadnicama lepšeg pola poetsko-muzičko veče ljubavnih pesama i poezije pod nazivom „Damama na darˮ, povodom Dana žena .

– Ne propustite ovo veče emocija, snažne poezije koja osvaja srca i muzike koja dodiruje dušu u četvrtak, 5. marta 2026, od 19 sati, na sceni Centra za kulturu u Kotlujevcu- poručuju iz zaječarskog pozorišta.

Učestvuju glumci: Teodora Stojković i Jovan Veljković, kao i Milica Dimitrijević, sopran, i Milan Mitić, gitara.

Besplatne karte možete podići na biletarnici Centra za kulturu u Kotlujevcu ili rezervisati na broj telefona 019/425-426.

