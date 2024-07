Dačić: Faton Hajrizi u policiju ispalio devet hitaca, nije hteo da se preda

Ispalio devet hitaca na policiju, pa likvidiran!

Kako je potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ranije potvrdio, likvidiran je ubica policajca u Loznici. Prema najnovijim informacijama, on je ispalio devet hitaca na policiju i pokušao da pobegne.

„Pripadnici policije likvidirali su u okolini Loznice ubicu policajca”, izjavio je ranije Dačić, a saopštio je MUP.

Ministar Dačić se uputio na lice mesta, a zatim se obratio medijima.

“Terorista je tražio od jednog meštanina vodu. On ga je prepoznao, a nakon toga prešao dva kilometra da bi dojavio policiji. Kad je naišla policija on je pucao, policija je ispalila dva hica, a on je krenuo da beži. On je ispalio devet metaka. Policija ga je likvidirala, nije imao u svojoj agendi da se preda, reč je o surovom i ogrezlom kriminalcu, ovo je peto ili šesto ubistvo koje je počinio”, rekao je Dačić.

Kako je ministar istakao, cela Loznica bila je u strahu.

“Bile su ovo dve neprospavane noći. Mi smo uhapisli sve one koji su povezani sa ovim događajem. Uhapšen je bračni par srpske nacionalnosti i čovek koji ga je vozio zbog pomaganja”, rekao je Dačić.

Ministar je poručio da će biti uhapšeni i oni koji su mu pomagali u Preševu i Bujanovcu, ali i da će tražiti od Nemačke da izruče njegovog brata.

