ČUVENA AMATRIČANA PASTA
Potrebno je:
- 500 g špageta
- 750 ml paradajz sosa
- 2 čena belog luka
- 200 g pančete
- parmezan
- ½ kašičice suvog bosiljka
- maslinovo ulje
Priprema:
Na malo maslinovog ulja propržite iseckanu pančetu na kockice. Dodajte iseckan beli luk i posle minut sipajte paradajz sos. Stavite bosiljak i ostavite da se krčka. Stavite vodu za špagete da provri, dodajte dva prstohvata morske soli i špagete. Kad omekšaju, procedite i odozgo stavite sos. Pospite parmezanom.
Prijatno!
Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.
