ČUVENA AMATRIČANA PASTA

Potrebno je:

500 g špageta

750 ml paradajz sosa

2 čena belog luka

200 g pančete

parmezan

½ kašičice suvog bosiljka

maslinovo ulje

Priprema:

Na malo maslinovog ulja propržite iseckanu pančetu na kockice. Dodajte iseckan beli luk i posle minut sipajte paradajz sos. Stavite bosiljak i ostavite da se krčka. Stavite vodu za špagete da provri, dodajte dva prstohvata morske soli i špagete. Kad omekšaju, procedite i odozgo stavite sos. Pospite parmezanom.

Prijatno!

Zajecaronline.com/trpeza.alo/N.B.

