Crveni krst Zaječar obeležio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

19.10.2025.
foto:facebook/Crveni krst Zaječar
Crveni krst Zaječar obeležio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima
Obeležavanje Evropskog dana 18. oktobra ove godine ima i poseban značaj – 20 godina Programa prevencije trgovine ljudima Crvenog krsta Srbije.

Crveni krst Zaječar obeležio Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima

Tokom dve decenije, kroz ovaj program edukovano je na desetine hiljada mladih ljudi, a samo tokom jedne godine više od 30.000 dece i mladih učestvuje u radionicama i edukacijama koje sprovode volonteri-edukatori i treneri Crvenog krsta.
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Foto Hype produkcija/promo

Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.

Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.

Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.

  • Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
  • Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
  • Organizator: Hype Entertainment

SPEKTAKL U SKENDERIJI

foto: Plakat

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

