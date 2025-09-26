Članice „PESME EVROVIZIJE“ u maju glasaju o učešću Izraela!
Tek što su pojedine zemlje potvrdile svoje učešće na predstojećoj „Pesmi Evrovizije“ nastala je opšta i frka i panika! Organizatori „Pesme Evrovizije“ najavili su da će u novembru zemlje članice glasati o tome ko može učestvovati na takmičenju, nakon poziva da Izrael bude isključen zbog rata u Gazi, javlja agencija Asošijejted pres.
Portparol Dej Gudman je naveo da je Odbor „Evrovizije“ poslao pismo članicama sa naznakom da će glasanje biti na vanrednom opštem onlajn sastanku početkom novembra, navela je agencija.
Kako je navedeno, zemlje poput Irske, Holandije, Slovenije i Španije su zapretile da neće učestvovati na „Pesmi Evrovizije“ u maju u Beču ukoliko Izrael ne bude isključen iz takmičenja zbog rata u Gazi.
Zajecaronline/Hypetv/tanjug/N.B.
