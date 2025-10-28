Četiri horoskopska znaka spremaju se za najuspešniju godinu – 2026. će biti njihova!

Za ova četiri znaka 2026. godina neće biti vreme materijalnih uspeha, već dubokog unutrašnjeg rasta i duhovne transformacije.

Devica

Device ulaze u godinu velikih promena. Njihova potreba za redom i kontrolom više neće davati rezultate. Umesto toga, učiće da puste stvari da idu prirodnim tokom i da slede intuiciju. Kada nauče da spoje razum i emocije, shvatiće da njihova snaga leži u pomaganju drugima, a ne u težnji za savršenstvom.

Škorpija

Škorpije prolaze kroz duboko isceljenje. Stare emocije, ogorčenost i strahovi izlaze na površinu da bi bili oslobođeni. U 2026. naučiće da svoju snažnu energiju koriste na pozitivan način i da pomognu drugima da pronađu sopstvenu moć. Otkriće da u njima ne vlada tama, već saosećanje i snaga.

Strelac

Strelčevi će doživeti preokret – umesto spoljašnjih avantura, njihovo najveće putovanje biće ono ka sopstvenoj duši. Tražiće dublji smisao, duhovne odgovore i istinsku istinu. Mnogi će se okrenuti filozofiji, duhovnosti ili podučavanju. Njihov zadatak biće da šire znanje i inspirišu druge.

Ribe

Za Ribe će 2026. biti godina kada njihova intuicija postaje moćan vodič. Naučiće da svoju osetljivost i empatiju koriste praktično – kroz umetnost, pisanje, muziku ili duhovni rad. Otkriće da njihova emotivnost nije slabost, već dar koji im omogućava da povežu duhovni i stvarni svet i pomognu drugima da pronađu svoj put.

Zajecaronline/Najžena/N.B.

