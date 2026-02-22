Češki teniser Jakub Menšik: ”Alkaras i Siner su najbolji na svetu”

Češki teniser Jakub Menšik napravio je pravu senzaciju na turniru u Dohi, eliminisavši u četvrtfinalu drugog igrača sveta, Janika Sinera.

Ipak, u polufinalu ga je zaustavio Francuz Artur Fis savladavši ga rezultatom 2:0.

Nakon četvrtfinalnog meča, budući da je konferencija za medije zakazana kasno uveče, a Menšik je sutradan imao novi meč, Siner je predložio da Čeh prvi izađe pred medije.

Jakub Menšik je tada govorio o rivalima i šampionima nove generacije: Karlosu Alkarasu i Janiku Sineru. Menšik je istakao njihovu nadmoć, dodajući da iza njih praktično ne postoji konkurencija.

–Alkaras i Siner su najbolji na svetu. Posle njih nema nikoga. Tek onda mi dolazimo na red. Naš zadatak je da uhvatimo Janika i Karlosa i krenemo njihovim stopama. Jer to što oni rade je fantastično – izjavio je Menšik.

Zajecaronline/sport.alo.rs/N.B.

