CECIN POTRČKO PUKAO! Boki 13 ga zvao na suočavanje, Đedović se sakrio u mišju rupu: „Ova manekenka „ne diže“ telefon“ (VIDEO)

CECIN POTRČKO PUKAO!

Voditelj i član žirija muzičkog takmičenja koje uskoro počinje na Hype televiziji, Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, pozvao je Marka Đedovića, rijaliti učesnika i potrčka “srpske maćehe” Cece Ražnatović, kako bi se suočio sa njim nakon njegovih prozivki.

Međutim, Đedović je i ovog puta pokazao, žargonski rečeno, da je “pas koji laje, a ne ujeda”, pa nije smeo ni da se javi na pozive.

-Evo ga, ovo je Marko Đedović, bre. Evo ga, tu je Marko Đedović. Hajde da vidim, e, to je Marko Đedović, da te vidim, ako možeš da se javiš, nekrštena budaletino. Da te vidim uživo, a ne kao p*čka iza tastature. Hajde da te vidim. Evo, ovo je Marko Đedović. Eto, da ga vidite – govorio je Boki, u nadi da će mu se Đedović javiti s obzirom da je i te kako bio hrabar da ga na Instagramu proziva:

-Hajde, javi se da te vidim na telefonu. Znaš li koliko mene zabole za tebe, budalo nekrštena? Marko je novinar i ‘opasan lik’. Čije mi ga džura što je opasan? Znaš koliko mene zabole za Marka Đedovića? Prošli put se nije javio, mnogo je ‘opasan’. Hajde, Marko Đedoviću, javi se. Ej, ti, javi se da te vidim, mutonjo. Ajde. Opasan lik. Kad ga sad nađem… Ubio ga gospod da ga ne ubije – istakao je, te dodao:

“Hajde da te vidim, bebe, opet mu zvonim. Javi se, nekršten, javi se, đubre jedno poklonjeno s tim obroklenim očima. Javi se. Aha, nije pogrešan broj, njegov je broj. Ima da te rasturim kao što je rasturena bugarska skupština. Hajde da mu snimimo glasovnu poruku, možda se na to javi. Ova ‘manekenka’ ne diže telefon. Mijau. Ona ne diže na nepoznate brojeve, mnogo je popularna. Toliko je popularna da uopšte ne odgovara na pozive sa nepoznatih brojeva” – rekao je Bojan kom Đedović nije smeo da odgovori na telefonski poziv, te mu je Jovanovski poslao glasovnu poruku:

-Marko, dobro veče, Boki 13 na telefonu. Pošto me prozivaš onako ‘muški’, evo i ja te muški zovem da mi… Op, ode – poručio mu je Bojan.

Zajecaronline/J.V.

