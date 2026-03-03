BRDO PARA: U martu ovom znaku Zodijaka stiže veliki priliv novca

Iako se predviđa finansijski napredak, astrolozi upozoravaju da mart 2026. zahteva odgovorno upravljanje novcem. Moguće je da se pojavi neočekivani bonus ili prilika za dodatnu zaradu, ali se preporučuje da se novac ne troši impulsivno.

Zajecaronline.com/Najzena.alo.rs/N.B.

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.