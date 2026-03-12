Bor nekad i sad: Od zapuštenog rudnika do hiljade radnih mesta, građani 29. marta odlučuju o budućnosti! (VIDEO)

Bor nekad i sad!

Uoči izbora ponovo se otvara pitanje kojim putem grad treba da ide – nastavkom razvoja ili povratkom na period pre velikih ulaganja

U opštini Bor 29. marta održavaju se redovni izbori, a pred građanima je važna odluka o budućnosti grada. Mnogi se i dalje dobro sećaju kako su Bor i Majdanpek izgledali pre oživljavanja rudnika i dolaska kineskog investitora koji je preuzeo upravljanje.

Ipak, uoči izbora ponovo se otvara pitanje kojim putem grad treba da ide – nastavkom razvoja ili povratkom na period pre velikih ulaganja.

Ovako su Bor i Majdanpek izgledali pre oživljavanja rudnika.

– Danas hiljade građana ima siguran posao, hleb na stolu, a zagađenje je praktično eliminisano. Ipak, pred izbore 29. marta nudi vam se opasan scenario. Opozicija i blokaderi imaju samo jedan cilj, a to je teranje investitora i zatvaranje vaših radnih mesta. Ne dozvolite povratak u prošlost. Zdrav razum mora da preovlada. Borani, pamet u glavu – navodi se u opisu videa.

– Građani dobro pamte kako je rudnik i topionica bakra izgledala pre dolaska kineske kompanije koja je preuzela upravljanje. Otvorena su nova radna mesta, smanjeno je zagađanje izgradnjom postrojenja za odsumporavanje, a Bor je ponovo postao snažan industrijski centar.

Ipak, prošlu godinu su obeležile blokade i nasilni incidenti. Upravo su takozvani studenti blokaderi zajedno sa opozicijom promovisali poruku “Srbija mora da stane”.

Takođe, radili su sve što je u njihovoj moći da spreče normalno funkcionisanje rudničke mehanizacije. I zato se postavlja pitanje šta može ta blokaderska lista da ponudi građanima Bora na osnovu svega što se dešavalo u bliskoj prošlosti – odgovor je jasan: “Ne mogu ništa” – navodi se u opisu videa.

Zajecaronline/24sedam

