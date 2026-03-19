Boki 13 otvoreno: „Saša Mirković je zaslužan što sam zakazao Arenu“, otkrio da li dolaze Jelena Karleuša i Ana Nikolić!

Boki 13 otvoreno: „Saša Mirković je zaslužan što sam zakazao Arenu“

Makedonski šoumen, Bojan Jovanovski poznatiji kao Boki 13, najavio je spektakl u Beogradskoj Areni za 12. decembar 2026. godine. On je na konferenciji za medije otkrio sve detalje spektakla.

– Imam tremu, čak sam i zapisao šta treba sve da kažem da ne bih zaboravio. Moram da kažem da je Saša Mirković najzaslužniji za to što sam ja zakazao Arenu 12. decembra.

Prvi deo koncerta videćete kako će to da izgleda i muzički i vizuelno. Biće orkestar od 20-30 ljudi. Prvi put ćete moći da vidite fotografije iz perioda kada sam bio u zatvoru. Fotografije iz zatvora su nastale tako što sam ih snimio telefonom. U zatvoru svi imaju telefone, prodaju ih po većoj ceni nego što im je realna cena napolju. Drugi deo je posvećen Marini Tucaković. Nažalost, a na moju sreću niko do sada nije posvetio koncert Marini Tucaković. Tako da će se taj deo zvati „Niko nije znao da sakrije suze kao Marina“. Želja mi je da Futa dođe, da odsvira dok ja pevam jednu pesmu. Eto nadam se da će prihvatiti moj poziv.

Treći deo će se zvati „Pop imperija“. Tu će biti izvođenja dueta sa mojim koleginicama. Treći deo će biti deo veče „Boema“. Što se tiče gostiju biće pozvani svi za koje ja mislim da treba da budu pozvani, pa videćemo ko će doći. Jelena Karleuše je pozvana na koncert, što je prirodno i normalno. Ona mi je prva pružila podršku u Srbiji. Imali smo i duet zajednički. Takođe nas spajaju mnoge stvari. Biće gost i Ana Nikolić, to je potvrđeno. Tada ćemo predstaviti i pesmu. Mogu samo da kažem da će se spot snimati u bolnici.

Koncert počinjem jednom jakom, ali jednom od najtužnijih pesama. Nije Marinina pesma, ali je legendarna i ima veze sa ovom pričom.

Biće gost vesna Zmijanac, Lepa Lukić. Biće iz Makedonije braća Avdžić koji su i ovde popularni. Svaki moj gost neće pevati samo svoje pesme, nego će morati da se uklope. Biće i Mira Škorić, koja mi mnogo pomaže oko muzičkog dela.

KARTE ZA KONCERT BOKIJA 13 U ARENI MOŽETE KUPITI OVDE!

Zajecaronline.com/Hypetv.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!