BLIŽI SE USKRS: Evo koliko jaja po običaju treba ofarbati
Uskrs je jedan od naših najveselijih i najsrećnijih praznika koje simbolizuje povratak Isusa Hrista u život.
Domaćice, u zavisnosti od kraja Srbije, farbaju jaja na Veliki četvrtak ili Veliki petak. Ipak, mnoge su u dilemi da li treba farbati paran ili neparan broj.
Koliko jaja treba ofarbati prema verovanju
Broj jaja za farbanje domaćice određuju u skladu s potrebama svoje porodice. Međutim, prema narodnom verovanju, idealno je ofarbati tačno 33 jaja. Ovaj broj simboliše godine Isusovog života u trenutku kada je bio razapet.
Iako ovaj običaj potiče od davnina i prenosi se s generacije na generaciju, retko ko danas farba tačno 33 uskršnja jaja. Ipak, korisno je da se podsetimo ovog običaja.
Simboličnost
Farbanje uskršnjih jaja ima i simboličko značenje. Pored crvene “čuvarkuće”, jaja se često farbaju i drugim veselim bojama koje predstavljaju različite simbole. Na primer, zelena boja simbolizuje proleće i obnavljanje života, dok žuta boja predstavlja svetlost i radost uskršnjeg jutra. Crvena je boja ljubavi i radosti.
